Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким легендарного советского разведчика Алексея Ботяна. Герой России скончался 13 февраля на 104-м году жизни.

«Он восхищался подвигами этого человека, восхищала его смелость, патриотизм, мужество. Восхищался всем его жизненным путем», — рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле «совсем недавно, буквально на днях» готовили поздравительную телеграмму по случаю дня рождения разведчика — 10 февраля Ботян отпраздновал 103-й день рождения.

Ветеран Службы внешней разведки (СВР) России, сенатор Игорь Морозов назвал Ботяна «душой коллектива» и настоящей «энциклопедией» для молодых коллег. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин напомнил об активной работе Ботяна по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и любви к родине.

Алексей Ботян, также известный как «лейтенант Алеша» и «майор Вихрь», во Второй мировой войне защищал Польшу от немецких войск, сбил три самолета люфтваффе, участвовал в обороне Москвы, а также руководил операциями по взрыву немецкого комиссариата в украинском городе Овруч и освобождению Кракова.

После войны он много лет проработал в разведке и вышел в отставку в звании полковника. В 2007 году был удостоен звания Героя России. Также был награжден различными орденами и медалями, носил статус почетного гражданина польского города Илжа.