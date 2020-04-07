Президент России Владимир Путин продолжает очные встречи с небольшим числом участников, все присутствующие предварительно тестируются на коронавирус. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 7 апреля.

«Те, кто принимает в них (встречах — Ред.) участие, тестируются. Тестируются заранее. Эти люди принимают особые меры предосторожности в плане изоляции, несмотря на рабочий режим», — рассказал он.

При этом президент оставляет за собой выбор способа приветствия собеседника, добавил Песков, комментируя рукопожатия Путина с участниками встреч.

Накануне глава государства побеседовал со своим полномочным представителем в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. При этом встреча прошла не в онлайн-формате, в котором проводились последние совещания президента, а очно. Песков сообщил, что тема коронавирусной инфекции поднималась в ходе беседы, однако не была главной.

«Ситуация с коронавирусом ежечасно мониторится правительственным штабом, докладывается президенту. Коронавирус пройдет, экономика останется. И планы по развитию экономики останутся, их надо будет реализовывать», — добавил Песков.

Также он отметил, что президент не посещает «каких-то массовых мест» и не встречается с большим количеством людей, необходимые меры предосторожности для профилактики COVID-19 принимаются, а сам Путин проходит тестирование на коронавирус «настолько регулярно, насколько это считает целесообразным его доктор».

По состоянию на 7 апреля, в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились. 58 пациентов скончались.

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