В настоящий момент у Кремля нет четкого представления о том, как будет проходить всенародное голосование по принятию предложенных президентом России Владимиром Путиным изменений в конституцию страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время разговора с журналистами в понедельник, 27 января.

«Различные модальности обсуждаются. Решение на этот счет (о механизме проведения голосования — ред.) не принималось», — пояснил Песков.

Ранее 27 января сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павел Крашенинников рассказал, что проект закона о поправках в Конституцию состоит из двух частей. Одна отвечает за то, какие изменения будут внесены, другая — за то, каким образом эти изменения будут или не будут приняты.

23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Документ был принят единогласно, поддержку ему выразили 432 депутата. Второе чтение законопроекта состоится 11 февраля.

Внести изменения в Основной закон страны предложил Путин в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Проект закона о поправках глава государства внес в Госдуму 20 января.

Текст документа предусматривает ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.

Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента — премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет Основного закона страны над международными соглашениями.

Законопроект также подразумевает закрепление регулярной индексации пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не меньше прожиточного минимума трудоспособного населения.

За каждую из инициатив Путин предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.