В комиссию по разработке поправок в Конституцию РФ входят представители разных слоев общества, заявил 20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Естественно, из разных срезов общества, представителей самых разных профессий, групп социальных и разной специализации», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как был сформирован состав комиссии по поправкам в правовой акт.

Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. В частности, глава государства призвал закрепить в Конституции ее приоритет в правовом пространстве страны, утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление ролей Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов.

В тот же день Путин подписал указ о создании группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам и уже поручил разработать формат такого голосования. Источники утверждают, что оно может состояться до мая текущего года.