Решение о переносе парада Победы в Москве стало тяжелым для президента России Владимира Путина, рассказал в воскресенье, 19 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Праздник святой для всех нас, святой для президента. Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение», — отметил Песков.

По его словам, для Путина приоритетом является здоровье людей.

16 апреля российский лидер на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил о том, что подготовку к параду Победы 9 мая нужно перенести из-за рисков, связанных с распространением коронавируса в России. Также будут перенесены все праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

«Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — отметил он.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 3291 человек.

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