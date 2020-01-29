В Кремле не принимают специальных мер из-за вспышки пневмонии, вызванной новым видом коронавируса. Об этом в среду, 29 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

По его словам, в Кремле стараются внимательно относиться к тому, чтобы сотрудники «не ходили, не чихали на работе». «Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени. И поэтому в обычном режиме работаем», — сказал Песков.

Ранее в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила журналистам, что меры, которые предпринимаются для защиты россиян от коронавируса, достаточно полные. «И на сегодняшний день последовательное исполнение всех принятых решений, неуклонное исполнение, безусловно, даст дополнительный результат в части сохранения здоровья граждан от той угрозы, которая сегодня есть», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Попова напомнила, что в 2003 году России пришлось временно приостанавливать переход через пункты пропуска на свою территорию, и тогда мера оказалась достаточно эффективной. Речь идет о вспышке в 2002–2003 годах в Китае вспышки острого респираторного синдрома SARS-CoV, которая привела к смерти около 650 человек, отмечает ТАСС.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. В КНР предполагают, что эпидемия пойдет на спад к февралю.

По данным на 29 января, число заболевших в Китае возросло до 5 тыс. 974 человека, зарегистрировано 132 летальных исхода. Позже случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Украине, Канаде и ОАЭ.

Рейсы из Уханя в Москву отменили. Российские авиакомпании организовали дополнительные чартеры для возвращения соотечественников, а туроператоры приостановили прием туристов из Китая. Минздрав подготовил методические рекомендации, а в Приморье доставили тест-системы для выявления болезни.