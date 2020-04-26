Снятие ограничений в период эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в России будет поэтапным, эти этапы еще предстоит разработать. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1»/

«Совершенно очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это вот однозначно можно сказать», — отметил Песков.

Ранее, 25 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений с бизнеса. Поручение должно быть выполнено к 30 апреля.

21 апреля региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи в ходе пресс-конференции указал, что любое снятие ограничений, введенных с целью борьбы с распространением коронавируса, должно быть постепенным.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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