Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «рабочий день» его младшей дочери Нади, которая занимается в секции фигурного катания, сопоставим с его собственным, сообщает в пятницу, 27 декабря, ТАСС.

«Ее рабочий день фактически сопоставим с моим: количество занятий и так далее. Я без внутренних рыданий за этим наблюдать не могу», — признался Песков, однако добавил, что «дисциплина — это всегда хорошо».

Одно из первых выступлений 5-летней Нади Песковой состоялось в ледовом шоу «Спящая красавица», где она исполнила акробатический трюк с полетом над зрительским залом. По признанию пресс-секретаря, он очень боялся за дочь, но подчеркнул бесстрашность юной фигуристки.

Кроме того, Песков поделился с журналистами, что балует дочь походами в кинотеатр на мультфильмы и часто отстаивает права ребенка в спорах с женой.

В свою очередь, официальный представитель Кремля уточнил, что с супругой не пересекался несколько месяцев из-за ее участия в подготовке ледового шоу «Аленький цветочек».

27 декабря Песков признался, что «сбежал» с президентского приема в Большом театре, чтобы успеть на премьеру нового мюзикла по одноименной сказке Сергея Аксакова, где играет его жена Татьяна Навка.