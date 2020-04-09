Основными задачами глав регионов в условиях распространения коронавируса является сохранение здоровья людей, а также недопущение спада экономики — такие приоритеты перед губернаторами поставил президент России Владимир Путин на совещании 8 апреля. Об этом заявил в четверг, 9 апреля, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Регионы рассказывали, как у них дела, где у них наиболее проблемные места, которые требуют меры поддержки или бизнеса, или граждан — на федеральном уровне. Где нужен более жесткий режим изоляции, где, наоборот, нужно больше открывать предприятий», — отметил Песков.

Кроме этого, в России необходимо вернуть производство в нормальный режим там, где это возможно, а также сохранять готовность к неблагоприятным сценариям развития эпидемиологической ситуации.

По словам Пескова, анализ готовности российских регионов к эпидемии был начат еще в январе. Тогда были запрошены данные относительно койко-мест для заболевших коронавирусом и относительно скорости наращивания необходимого для лечения оборудования.

Пресс-секретарь президента отметил, что на данный момент существует целый ряд регионов, в которых оснащенность больниц не соответствует минимальным нормативам по борьбе с коронавирусной инфекцией. В этом случае регионы уже получают и будут получать дополнительную федеральную поддержку.

8 апреля Путин провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса.

В России, по данным на 9 апреля, зарегистрировано более 10 тыс. заболевших коронавирусом в 81 регионе. За весь период от болезни скончались 76 пациентов, выздоровели 698 человек.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года и за несколько месяцев охватила более 200 стран мира. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По данным сайта Worldometer на 9 апреля, инфекцией заразились более 1,5 млн людей.