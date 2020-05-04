Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поэтапный план снятия ограничительных мер из-за коронавируса должен учитывать специфику регионов. По его словам, точнее об этой теме можно будет говорить после 11 мая.

«Мы, конечно, все ждем 11 мая, а главное мы, наверное, ждем показателей динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этого, от этой динамики, будет зависеть та этапность снятия мер изоляции. Давайте наберемся терпения, дождемся», ― сказал представитель Кремля в интервью корреспонденту телеканала «Россия 24» Павлу Зарубину.

Песков отметил, что всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий. По его словам, сейчас на улицах слишком много машин и людей, что говорит о нарушении режима самоизоляции.

«Это может привести к тому, что динамика опять пойдет вверх, темпы прироста инфицированных. Тогда надо будет уже давать другие оценки. Поэтому я бы не стал забегать вперед», ― добавил представитель Кремля.

Также Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.

Правительство страны, а также Роспотребнадзор вместе с рабочей группой Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики из режимов санитарных ограничений. Старт снятия карантинных мер запланирован на дни, следующие за майскими праздниками.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 4 мая, в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

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