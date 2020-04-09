Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 9 апреля, рассказал журналистам, почему во время заседания главы государства с губернаторами ничего не было сказано о финансовой поддержке самозанятых и предоставлении им пособий по безработице.

«Что касается пособия по безработице, о котором шла речь, неважно, самозанятый ты или не самозанятый», — заверил Песков.

Он добавил, что правительственный штаб сейчас ежедневно мониторит развитие ситуации в экономике и в зависимости от того, в каких секторах чувствуется наибольшее напряжение — там и будут оказывать помощь.

8 апреля президент России Владимир Путин во время совещания с главами регионов представил новые меры поддержки для населения и предпринимателей из-за распространения коронавирусной инфекции.

В частности, российский лидер предложил начислять пособия по безработице по верхней планке. Это означает, что всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в течение апреля, мая и июня необходимо выплачивать пособие в размере МРОТа (12 130 рублей).

Кроме того, Путин призвал создать условия для возвращения компаний в нормальный график работы. Прежде всего он поручил правительству и Центробанку за пять дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и зарплат.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство до конца недели подготовит все решения для реализации поручений Путина.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. В России, по данным на 9 апреля, зарегистрировано более 10 тыс. зараженных коронавирусом в 81 регионе.

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