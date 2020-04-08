Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков купил в аптеке блокиратор вирусов. Об этом он рассказал журналистам 8 апреля.

Песков пришел с ним на совещание президента с главами регионов, прошедшее ранее в среду. Блокиратор носится в виде бейджа на пиджаке. Принцип его работы заключается в том, что он выделяет диоксид хлора, который обеззараживает воздух.

«Это я сам в аптеке купил», — передает слова Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента носить такие, он отметил, что купил блокиратор по собственной инициативе.

По состоянию на 8 апреля в Москве коронавирус подтвердился у 5841 человека. 270 пациентов вылечились, 31 человек скончался. Всего в России диагностировано 8672 случая заболевания, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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