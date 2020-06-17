Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, прокомментировал сообщения об установке в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево дезинфицирующего тоннеля.

Он подтвердил эту информацию, уточнив, что еще два аналогичных средства защиты от коронавируса были установлены в Кремле. Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.

«Установлены [тоннели] и в резиденции Ново-Огарево. Вы знаете, что это основная сейчас рабочая база президента. Он оттуда ездит в Кремль. Возвращается обратно, там проводит много мероприятий. Туда к Путину приезжают люди по работе. Связано это с эпидемиологической обстановкой, они были установлены собственно в самый разгар эпидемии», — рассказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он напомнил, что в настоящее время в регионе сохраняется ряд ограничений, введенных из-за распространения инфекции, в частности Песков указал на необходимость граждан носить маски и перчатки в общественных местах.

« И конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы», — подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне стало известно, что в резиденции Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавирусной инфекции установили специальный туннель. Отмечалось, что дезинфицирующая система была разработана пензенской компанией. Каждый, кто проходит внутри сооружения, оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

27 апреля Песков рассказал, что Путин свел к минимуму очные встречи и старается соблюдать социальную дистанцию.

По его словам, президент встречается очно с некоторыми министрами и представителями банковских структур. Однако все они, как и сам глава государства, предварительно сдают тест на коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 17 июня, в России выявлено 553 301случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 7 478 летальных исходов, выздоровели 304 342человек. При этом за последние сутки в столице было выявлено самое низкое число случаев COVID-19 с 11 апреля — 1065 человек.

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