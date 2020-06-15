Те люди, которые вступали в контакт с президентом России Владимиром Путиным в ходе мероприятии на Поклонной горе в День России, предварительно соблюдали 12-дневный карантин. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно некоторые были на карантине. Связано это с мерами предосторожности. Это объясняется тем, что мы все можем быть контактными в плане контакта с инфицированными людьми. Это понятные и объяснимые меры предосторожности», — объяснил представитель Кремля.

Песков также уточнил, что российский лидер не посетил открытие храма Вооруженных сил России не по причинам санитарных предосторожностей, а потому что это мероприятие не входило в график президента. Представитель Кремля указал, что Путин намеревается посетить храм в дальнейшем.

Глава государства в пятницу, 12 июня, вручил награды Героям Труда Российской Федерации. Награждение состоялось после церемонии подъема Государственного флага на Поклонной горе в Москве.

Это стало первым мероприятием, в котором президент очно принял участие с начала пандемии коронавирусной инфекции.

По состоянию на 15 июня в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 537 210, в том числе 8246 — за последние сутки. 284 539 человек вылечились. 7091 пациент скончался.