Государство не может повлиять на редакционную политику каналов, заявил в четверг, 27 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о жалобе учителей председателю госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину на программу «Пусть говорят».

«Государство никак не может повлиять и не влияет на редакционную политику каналов. Но, безусловно, государство вместе с общественными организациями может формулировать какие-то инициативы по контентному наполнению, не исключено появление новых форматов, при условии, конечно, что они будут интересны зрительской аудитории», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в этот же день портал Inkazan.ru сообщал, что Мухаметшин в ходе в ходе встречи рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию рассказал президенту России Владимиру Путину, что татарстанские учителя пожаловались на то, что государственные телеканалы не способствуют воспитанию детей. По их словам, идущие в прайм-тайм программы «показывают бесконечные разводы, дележ в судах имущества».

Путин, в свою очередь, заявил, что согласен с учителями и пообещал «повлиять настолько, насколько возможно, чтобы это не выглядело как вмешательство со стороны государства в деятельность средств массовой информации».

В августе 2019 года было опубликовано исследование ученых о влиянии телевидения на умственные способности детей. Результаты исследований привели ученых к предположению о том, что десять лет, в течение которых люди подвергаются воздействию кабельного телевидения, в среднем приводят к уменьшению IQ на 1,8 пункта.