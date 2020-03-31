Делать какие-либо выводы на основании первых нескольких недель после начала активного распространения коронавируса SARS-CoV-2 еще рано. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова журналистов об открытии новых корпусов инфекционных больниц, учитывая их сокращение несколько лет назад.

«Это вопрос все-таки к специалистам. Этот вопрос нужно задавать в Минздрав. На основании первых нескольких недель этой ситуации делать какие-то выводы преждевременно. Ситуация подлежит глубокому анализу. Ни у кого не должно быть сомнения, что этот анализ будет произведен», — ответил Песков.

По его словам, ни одна страна мира не оказалась готовой к такому распространению инфекции. Он подчеркнул, что в сравнении с тем, как функционируют системы здравоохранения в других государствах, российский штаб работает очень хорошо.

К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337. За весь период эпидемии в стране зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

29 марта в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Этому примеру последовала почти половина регионов РФ.

По данным Worldometers на 31 марта, во всем мире зарегистрировано 802 567 заболевших, скончались 39 019 пациентов.

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