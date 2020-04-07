Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о запрете на въезд людей, не живущих в республике, не противоречат правилам, установленным федеральными властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Критика закрытия въезда в регионы касалась препятствования товарным потокам, доставке лекарств и другим логистическим операциям. Глава Чечни заявил, что такие потоки не затруднены.

«В остальном, вы знаете, что регионы имеют полномочия для определения жесткости режима изоляции. Но, конечно, необходимо взаимодействие с федеральными властями», — заявил Песков.

6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что закрытие границ регионов, на которое в рамках борьбы с коронавирусом пошли главы некоторых субъектов, недопустимо. Помимо прочего, это создает препятствия для интернет-торговли, которая очень важна для людей, находящихся в самоизоляции. По его словам, сигналы правительства о недопустимости таких мер «были услышаны».