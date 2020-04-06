Ситуации в разных российских регионах требуют неодинаковых мер против коронавируса. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Регионы имеют полномочия самостоятельно определять меры, напомнил он. При этом некоторые из предпринятых ими шагов, например, закрытие границ областей, чрезмерны, и федеральный центр уже внес в них коррективы.

Нормализация ситуации — вопрос тонких настроек, заявил Песков. Это динамический процесс отметил он.

«В регионах по-разному развивается ситуация, какие-то регионы открывают определенные производства. Где-то наоборот ситуация требует большей изоляции», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее 6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перекрытия границ регионов недопустимым шагом. Сигналы правительства о недопустимости таких мер «были услышаны», сказал он.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. При этом главам регионов дано право определять меры на местах самостоятельно.

По состоянию на 6 апреля, в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19, из них 954 — за последние сутки. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

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