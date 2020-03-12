Ограничения на въезд в Россию и выезд из нее — временная мера, связанная с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия запретить въезд иностранцев из Евросоюза.

По словам Пескова, решения о новых ограничениях принимает оперативный штаб правительства, а Кремль за ними наблюдает.

Ранее 12 марта США ввели ограничения на въезд людей, побывавших в странах Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

11 марта Россия на фоне распространения коронавируса ограничила авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией. Исключением стали регулярные рейсы из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и обратно. Данные направления будут обслуживаться в терминале F столичного аэропорта Шереметьево.

Чартерными рейсами будут вывозить в указанные страны их граждан и иностранцев и возвращать россиян на родину.

Корректировки в полетные планы также ввели различные международные авиакомпании, в том числе германская Lufthansa, южнокорейская Korean Air, португальская TAP, латвийская AirBaltic и ирландская Ryanair.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в ближайшие дни и недели ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире достигло 124,5 тыс. человек.