Никакого решения по поводу продления нерабочей недели еще не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Еще раз говорю: президент работает над обращением. Давайте дождемся текста этого обращения», — сказал он.

Решение будет приниматься на основе информации об эпидемиологической ситуации и положении дел в регионах. Принять его может как глава государства Владимир Путин, так и премьер-министр Михаил Мишустин, отметил Песков.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома».

1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что результат принятых мер уже виден, но их нужно не останавливать, а продлить.

Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек. Скончались 30 человек.

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