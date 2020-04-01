Никаких решений по поводу отмены Парада Победы на фоне распространения коронавируса пока не принято. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь никаких иных решений не принималось. Ситуация мониторится», — подчеркнул он.

В середине марта Песков также говорил, что решений или рекомендаций о каких-либо ограничениях Парада Победы или мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пока нет и подчеркивал, что подготовка к ним продолжается. О планах приехать в Москву, если торжества состоятся, уже заявляли президент Чехии Милош Земан и председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

Для борьбы с распространением инфекции 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позже такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

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