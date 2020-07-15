В Кремле не знают о предложениях отложить шествие «Бессмертного полка», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, если будут новые предложения, о них заявят.

«Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи. Если таковые будут, президент их озвучит», — сказал представитель Кремля.

По его словам, пока каких-то новых предложений президента не было.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности переноса шествия.

Как ранее сообщил помощник российского лидера Владимир Мединский, решение о переносе запланированного на 26 июля шествия «Бессмертного полка» обсуждается, оно будет принято исходя из эпидемиологической обстановки.

«Я не слышал о том, что решение принято, я слышал, что оно обсуждается», — цитирует ТАСС Мединского.

Как заявил РИА Новости председатель центрального штаба «Бессмертного полка России», артист Василий Лановой, акция в этом году может быть перенесена на 2 или 3 сентября.