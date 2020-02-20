В Кремле обратят внимание на сообщения о том, что в России увеличилось количество уголовных дел в отношении представителей бизнеса. Об этом в четверг, 20 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент выступает за то, чтобы всё было подчинено задачам ускорения экономического развития. Эти процессы, считает президент, должны быть ограждены от излишнего влияния и давления любых ведомств. Но при условии, конечно, соблюдения законности», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, с чем связано увеличение количества дел, с усердием правоохранительных органов или с действиями бизнеса, Песков сказал, что эту информацию еще предстоит анализировать.

Ранее в этот же день в газете «Ведомости» было опубликовано сообщение о резком росте количества уголовных дел об экономических преступлениях: в 2019 году таких дел было зарегистрировано 317,6 тыс., что на 37% больше, чем годом ранее.