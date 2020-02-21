Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 февраля прокомментировал высказывание главы государства Владимира Путина о странах, которые заинтересованы в том, чтобы «растащить» Россию и Украину.

«Очевидно, что Путин имел в виду круг стран, которые добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в таком нынешнем плачевном состоянии», — сказал он.

При этом называть конкретные страны он отказался. Песков также отметил, что накануне переворота на Украине, действующий на тот момент президент страны Виктор Янукович согласился подписать документ, под которым ранее поставили подписи министры иностранных дел нескольких государств.

«И вы знаете, что условия этого подписанного документа, несмотря на определенные обязательства, не были гарантированы, не были выполнены некоторыми подписантами. И сейчас это уже, скажем так, осталось в прошлом, кем-то даже уже забыто, но, тем не менее, забывать это нельзя», — добавил он.

Ранее в этот же день был опубликован фрагмент интервью Путина ТАССу, в котором он заявил, что некоторые страны заинтересованы в том, чтобы «растащить» Россию и Украину, так как им невыгодно появление глобального конкурента.

21 февраля 2014 года Янукович и лидеры парламентской оппозиции при участии представителей ряда стран Евросоюза подписали соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине, который начался в ноябре 2013 года. Со стороны Евросоюза подписи в нем поставили действующие на тот момент главы МИД Германии и Польши, Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье. Спецпредставитель президента России Владимир Лукин, участвовавший в переговорах, отказался подписывать документ.

Соглашение подразумевало возвращение к конституции Украины 2004 года и проведение досрочных президентских выборов в 2014 году, отвод сил правопорядка из центра Киева, и сдача оружия оппозицией. Несмотря на подписание документа, уже на следующий день в Киеве произошел госпереворот, после которого отношения между Россией и Украиной ухудшились.

Весной того же года в состав России вернулся Крым, а на востоке Украины были образованы самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, против которых Киев начал военную операцию. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.