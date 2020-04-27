Президент России Владимир Путин использовал высказывание про печенегов, половцев, «заразу коронавирусную», чтобы нагляднее донести до людей свою мысль, заявил в понедельник, 27 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин знает вес своего слова и «является одним из — если не самым авторитетным лидером», его высказывания анализируются и становятся предметом самого пристального внимания.

«Думаю, он прекрасно отдает себе в этом отчет. Но если вы полагаете, что он ради этого что-то такое специально говорит, то это не так. Он это делает просто ради того, чтобы свои мысли лучше, нагляднее донести до людей. Это главное, почему он прибегает к каким-то красочным сравнениям, историческим образам», — сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

В рамках видеосовещания с губернаторами 8 апреля российский лидер в третий раз с начала пандемии COVID-19 обратился к нации, заверив, что страна, которая когда-то справилась с набегами печенегов и половцев, «победит и эту заразу коронавирусную».

По данным на 27 апреля, в России за последние сутки зарегистрированы 6198 новых случаев заражения коронавирусом, из них 50 — летальные. Общее число заболевших в стране возросло до 87 147, число смертей, вызванных вирусом, в стране достигло 794, выздоровевших — 7346.

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