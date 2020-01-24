Решение Германии выделить деньги на оснащение отделений госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге в рамках гуманитарного жеста в отношении ленинградских блокадников заслуживает высокой оценки. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам в пятницу, 24 января, сообщения СМИ о подписании в ближайшее время соглашения о решении Берлина поддержать блокадников.

«Безусловно, подобные жесты также заслуживают высокой оценки. Особенно в год 75-летия», — сказал Песков. Он добавил, что в первую очередь нужно помнить о заботе, которую оказывает ветеранам «наше правительство, наше руководство, наша страна».

О том, что ФРГ выделит России €12 млн в рамках помощи блокадникам Ленинграда, сообщила газета «Коммерсант» ранее, в пятницу. Издание утверждает, что соглашение подпишут в начале следующей недели. Большая часть средств должна пойти на модернизацию петербургского «Госпиталя для ветеранов войн». Другая часть денег — 10%— на создание в Санкт-Петербурге Центра встреч для российской и немецкой общественности. Основной площадкой планируется сделать существующий с 1993 года Русско-немецкий центр встреч при лютеранской церкви св. Петра и Павла на Невском проспекте.

О намерении федерального правительства Германии выделить эту сумму российской стороне говорится в совместном заявлении министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса, которое опубликовали на сайте немецкого МИДа еще 27 января 2019 года. В сообщении отмечается, что этот шаг поможет Берлину «осознать свою историческую ответственность».

В 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В военном параде на Красной площади в Москве 9 мая задействуют более 20 видов техники, которая раньше не привлекалась для традиционного военного смотра. В общей сложности парады Победы в этом году пройдут в 29 городах России.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным данным, за это время в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибли до 1,5 миллиона человек.