Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 января назвал «отчасти правдивыми» рассуждения в СМИ о том, что отставка правительства связана с реакцией бывших членов кабмина на инициативы главы государства Владимира Путина, озвученные в послании Федеральному собранию.

«Вы знаете, что о решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных серьезных инициатив президента в послании Федеральному собранию объявил именно Дмитрий Анатольевич Медведев, предыдущий руководитель правительства. Именно он сказал, что правительство считает необходимым подать в отставку. Поэтому с этого угла и оценивайте правдоподобность таких сообщений», — сказал Песков.

При этом Песков воздержался от комментариев по поводу информации СМИ о том, что экс-премьер Дмитрий Медведев в декабре прошлого года якобы предложил Путин вариант реформы власти, по которому предполагалось совмещение постов президента и премьера.

«Мне не известны источники этих сообщений, поэтому я ничего вам не могу сказать. Я не знаю, откуда они взяли такую информацию», — сказал пресс-секретарь президента.

15 января Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране и предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Также он предложил внести поправки в Конституцию.

После этого Медведев доложил Путину о решении правительства в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить президенту принимать все необходимые решения для реализации обозначенных им инициатив. Путин поблагодарил членов кабмина за работу и поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

На следующий день президент подписал указы о назначении Дмитрия Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ, а главы ФНС Михаила Мишустина — председателем правительства. Медведев также сохранил за собой пост председателя партии «Единая Россия».