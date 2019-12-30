Сообщения ФСБ о задержании двух подозреваемых, благодаря информации от американских спецслужб, более чем красноречиво говорят о результативности двусторонних контактов. Об этом 30 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что считает возможным факт передачи в Россию информации о россиянах американскими спецслужбами, однако не уточнил, были ли эти сведения уже известны ФСБ.

Ранее, 27 декабря, на основании ранее полученной от американских партнеров информации были задержаны двое россиян, подозреваемых в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге. 30 декабря сообщалось, что они дали признательные показания.

В отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 30 («Приготовление к совершению преступления»), ст. 205 («Терроризм») и ст. 205.1 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

30 декабря президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом поблагодарил Соединенные Штаты за предоставленные сведения, благодаря которым удалось предотвратить атаки боевиков.