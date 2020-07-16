Нужно хранить память об уроках истории, которые дала Потсдамская конференция, и в моменты, когда Россия со многими странами скатывается на низшие точки отношений, вспоминать об этих уроках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, значение Потсдама трудно переоценить. Трудно переоценивать значение решений, которые там принимались. И конечно, нужно хранить память об этих уроках истории, об этом опыте истории», — сказал Песков журналистам.

«И в моменты, когда мы со многими странами во многих процессах скатываемся на низшие точки наших отношений, всегда очень хорошо вспоминать о таком», — добавил он.

Третья (и последняя) конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции открылась в пригороде Берлина Потсдаме 17 июля 1945 года. Основными темами встречи были германский вопрос, утверждение границ в послевоенной Восточной Европе, решение о вступлении СССР в войну с Японией. Именно в Потсдаме была создана новая система международных отношений, важнейшие институты которой функционируют до сих пор.