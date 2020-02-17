Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля призвал набраться терпения в вопросе принятия поправок в Конституцию.

«По мере того как продолжается работа группы, с помощью юристов квалифицированных, будут сформулированы конкретные предложения. После этого начнет проясняться видение процедуры голосования. Надо еще чуть-чуть набраться терпения», — сказал он.

Ранее, 13 февраля, президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию заявил о важности участия людей в изменении Основного закона. Комментируя выступление сенатора Андрея Клишаса, президент отметил, что в юридических тонкостях принятия поправок «без полбанки не разберешься».

Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Он внес проект закона о поправках в Госдуму 20 января. Президент также создал рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Она совместно с ЦИК разрабатывает формат голосования. За каждую из инициатив россиянам предлагают проголосовать.