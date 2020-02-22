СПОРТ

Песков: Президент ежедневно занимается разными видами спорта

22:21 22/02/2020

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что занятия спортом являются ежедневной практикой для главы государства. Российский лидер уделяет время тренировкам в нескольких направлениях спорта, сообщает ТАСС.

Песков отметил, что Владимир Путин помимо самбо занимается хоккеем, плаванием и общим фитнесом. Он каждый день поддерживает свою спортивную форму.

«Я знаю, что он продолжает эту практику (тренировок по самбо – прим. ТАСС). Я не думаю, что часто ему удается это делать, тем более, что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место, но, тем не менее, он поддерживает себя и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего такого фитнеса – это у него ежедневная практика», – рассказал пресс-секретарь президента.

По словам президента Международной федерации самбо Василия Шестакова, Владимир Путин – серьезный соперник на борцовском ковре. Руководитель спортивной федерации в юные годы тренировался с будущим президентом России в одном клубе. «Он бросал в обе стороны, у него была разнообразная техника. А самое главное, что он был волевой спортсмен», – рассказал Шестаков.

Ранее телеканал «МИР 24» сообщал, что президент РФ в субботу вечером приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит в Сочи накануне Дня защитника Отечества. Владимир Путин – мастер спорта и заслуженный тренер России по самбо. Заниматься единоборством он начал еще в школьные годы. Президент посещает турниры практически каждый год.



