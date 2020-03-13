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Необходимость превентивных мер в России в связи с пандемией коронавируса нужно вновь оценить после 1 апреля. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«До 22 апреля еще много времени», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, изучали ли в Москве опыт Тегерана по проведению выборов на фоне распространения коронавируса.

«Вы знаете, что все превентивные режимы в Москве, Московской области и с сегодняшнего дня в Питере [действуют] до 1 апреля, — отметил он. — Потом предстоит тщательно взвесить ситуацию, в зависимости от того, как она будет развиваться, и принять решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов и мер предосторожности».

Песков попросил представителей средств массовой информации с симптомами ОРВИ не посещать мероприятия в Кремле.

«Хочу обратиться ко всем участникам кремлевского пула, ко всем журналистам, к главным редакторам всех СМИ — и печатных, и электронных, и телекомпаний и так далее, журналистам, которые освещают деятельность президента в Кремле, быть особенно внимательными к любым коронапроявлениям», — сказал он журналистам в пятницу.

"Если у вас насморк, кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто плохо себя чувствуете, не являетесь здоровым на сто процентов по вашим внутренним ощущениям — пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участия в журналистской работе в Кремле", — обратился Песков.

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