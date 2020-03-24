Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который снимали визит главы государства Владимира Путина в инфекционное отделение.

Кадры, на которых Песков дает соответствующие инструкции одной из сотрудниц больницы, сняли на видео.

«Отходите, снимаете целиком. Совершенно не стесняетесь. Потом по Телеграму отправляете. Там один контакт — «Дима». (…) Телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — цитирует его телеканал РЕН ТВ во вторник, 24 марта.

От гаджета надо было избавиться в целях дезинфекции.

Глава государства совершил обход в больнице во вторник, 24 марта. Он пообщался с главврачом учреждения Денисом Проценко, а также прошел в палаты, где встретился с пациентами. Во время посещения российский лидер был облачен в желтый спецкостюм, защитную маску, закрывающую всё лицо, и специальные бахилы.

Перед визитом Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, на встрече присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин.