Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 января заявил, что в данный момент обсуждается вопрос о переносе Инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти 12–14 февраля.

По словам Пескова, обсуждение этого вопроса ведется, однако решение по этому поводу принимает правительство. Отвечая на вопрос журналиста, является ли коронавирус проблемой в свете таких обсуждений, он сказал, что его распространение вызывает серьезную озабоченность.

«Проблема признана широко и официально, более того, Всемирной организацией здравоохранения. Безусловно вызывает серьезную озабоченность. Проблема является поводом для специальных мер правительства. Слава Богу, случаев заражения в РФ не выявлено», — заявил Песков.

Сообщения о возможном переносе Инвестиционного форума в Сочи из-за вспышки коронавируса в Китае появились 30 января. По данным «Коммерсанта», в ближайшие дни в правительстве пройдет серия совещаний на эту тему. При этом «Ведомости» сообщили, что форум уже отменен, несмотря на то, что официального решения еще нет.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендовали всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать ВОЗ о случаях заражения.