Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к встрече лидеров «нормандского» формата ведется, тема — ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Ранее источник в МИД РФ сообщил Mpravda.com, что встреча политических советников «нормандского формата» по Донбассу (Россия, Украина, ФРГ, Франция) планируется 28 августа в очном формате в Париже.

«Это мне нужно уточнить. Я не знаю договоренности по окончательной дате, но знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись. Повестка дня здесь может быть достаточно предсказуема — это реализация ранее достигнутых договоренностей. Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны», — ответил Песков на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что встреча помощников глав «нормандского формата» пройдет 28 августа в Париже, и с какой повесткой дня туда поедет российская делегация.