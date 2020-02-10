Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал правоохранителям вопрос о нападении на журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 10 февраля.

«Это не совсем вопрос Кремля. Это вопрос правоохранительных органов, которые и должны предпринять следственные действия», — сказал Песков.

Он согласился с тем, что это уже не первый случай нападения на журналистов. Однако, по его словам, этот вопрос необходимо разбирать правоохранительным органам.

Как сообщает «Новая газета», 6 февраля в Грозном возле гостиницы «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину. Среди нападавших были как мужчины, так и женщины. Своим действия они снимали на камеру.

7 февраля республиканское управление МВД начало проверку по факту данного инцидента.