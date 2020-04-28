Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в функции Кремля не входит отслеживание заработков компаний, однако в экономической жизни все должно быть максимально прозрачно.

На брифинге с журналистами во вторник, 28 апреля, его попросили прокомментировать расследование интернет-издания Znak.com, в котором сообщалось, что производством тестов для диагностики коронавирусной инфекции в России занялись частные компании, приближенные к крупным чиновникам или бизнесменам.

Песков подчеркнул, что аппарат президента не следит за тем, кто сколько зарабатывает, так как это не его компетенция. Для этого существует налоговая служба, которая «справляется с этим превосходно».

«Безусловно, в экономической жизни все должно быть максимально прозрачно. Я, к сожалению, не знаком с материалами вами упомянутого издания. Но очевидно, что не так много компаний способны эти тесты производить. Я просто не знаю, о чем там речь идет конкретно», — сказал Песков.

22 апреля сообщалось, что частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу. Созданием тестов на антитела к коронавирусу занимается ряд российских компаний и лабораторий.

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