Никаких решений о переносе парада Победы в России не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 9 апреля. Журналисты отметили, что репетиции парада продолжаются, а это является нежелательным скоплением людей в условиях эпидемии коронавируса.

«Это вопрос нужно задавать в Минобороны. Разумеется, совершенно другой режим изолированности в Минобороны и тем более в войсках. Что позволяет в рамках периметра этой изоляции более свободно действовать», — ответил Песков.

Он также сказал, что у него нет данных по поводу того, было ли направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение принять участие в параде Победы.

Ранее, 8 апреля, стало известно, что в России прорабатывается возможность дистанционного проведения акции «Бессмертный полк», посвященной Дню Победы.

«Мы понимаем всю важность празднования Дня Победы, особенно в год ее 75-летия. Вместе с тем мы осознаем необходимость действовать в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране, соблюдая необходимые меры для сохранения здоровья граждан», — отметили организаторы акции. Они также выразили надежду, что инфекция отступит и даст россиянам возможность достойно отпраздновать 75-летие Победы.

2 апреля в Министерстве обороны сообщили, что подготовка к проведению парада Победы идет по плану и никаких решений об изменении даты и формата проведения мероприятия нет.

В России, по данным на 9 апреля, зарегистрировано более 10 тыс. заболевших коронавирусом в 81 регионе. За весь период от болезни скончались 76 пациентов, выздоровели 698 человек.

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