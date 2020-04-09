Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не уверен в эффективности блокатора вирусов, который он приобрел в аптеке. Об этом он сказал журналистам в четверг, 9 апреля.

«Я не знаю, помогает или нет. Сейчас носят в качестве превентивных средств. Вчера читал, что эксперты даже говорят, что это может быть вредно», — сказал представитель Кремля.

Журналисты рассказали Пескову, что среди частых побочных эффектов — спутанность сознания и свистящее дыхание. Они поинтересовались, не наблюдал ли он у себя подобных симптомов.

«Относительно спутанности сознания — это вам нужно выносить вердикт. Свистящего дыхания пока нет. Спасибо за заботу в любом случае», — отметил он.

Накануне Песков рассказал, что купил в аптеке блокатор вирусов. Представитель Кремля пришел с ним на совещание президента с главами регионов.

Блокатор носится в виде бейджа на пиджаке. Принцип его работы заключается в том, что он выделяет диоксид хлора, который обеззараживает воздух.

По данным на 9 апреля, в России зафиксирован 10 131 случай коронавируса, в том числе 1459 — за последние сутки. За весь период зарегистрировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

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