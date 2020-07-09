Тема реализации союзного договора России и Белоруссии находится на повестке дня, обсуждается на различных уровнях, все этапы интеграции в нем прописаны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там есть определенная последовательность действий, есть определенный набор дорожных карт, который уже давно прорабатывается. Кроме того, в союзном договоре тоже прописывается определенная последовательность и этапность действий по интеграции. И эти темы действительно находятся и находились на повестке дня и они действительно обсуждаются на самом различном уровне», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Алексея Венедиктова о якобы состоявшемся полтора года назад разговоре президентов Путина и Лукашенко по объединению двух государств.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что располагает подтверждением якобы состоявшегося полтора года назад в Шанхае разговора президентов России и Белоруссии по объединению двух стран.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт». Однако программа до сих пор не принята.