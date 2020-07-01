Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение американского сенатора ввести санкции против Владимира Путина и российских властей за «сговор» с талибами.

«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», — сказал представитель Кремля в комментарии Mpravda.com.

Ранее сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет США, предусматривающие введение ограничительных мер против Путина. Поводом стала статья New York Times, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств журналисты не предоставили.

Более того, чуть позже газета Washington Post опубликовала еще одну заметку на эту же тему, где говорилось, что несколько американских военнослужащих были убиты в Афганистане из-за «сговора» Москвы с талибами.

После публикации этого материала российское посольство в Вашингтоне сообщило, что из-за этой лживой статьи в соцсетях появились призывы «свести счеты с русскими». Информацию об угрозах дипломаты передали в правоохранительные органы США и Госдеп. В МИД также назвали материал New York Times фальшивкой.

Аналогичное мнение выразили и в Белом доме. Дональд Трамп назвал статью «заказухой». Он считает, что историю о сговоре России с талибами выдумали, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. Кроме того, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что американские спецслужбы не могут подтвердить эти обвинения.