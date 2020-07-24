class=»article__block» data-type=»text»>В ходе пресс-конференции Песков прокомментировал обвинения России со стороны США в якобы проведении испытаний противоспутникового оружия в космосе.

«Вы знаете, что Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Комментируя возможность реакции Кремля на такие обвинения, Песков отметил, что «это, наверное, должны делать наши министерства обороны и министерство иностранных дел».

Накануне радио Sputnik сообщало, что Космическое командование США объявило о наличии доказательств якобы того, что Россия провела испытания в космосе противоспутникового оружия.

По словам главы командования генерала Джона Реймонда, 15 июля Россия вывела новый объект со спутника «Космос-2543», который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915. При этом запуск «объекта» был проведен вблизи другого российского спутника, что, по мнению США, напоминает испытания 2017 года, когда от российского спутника-платформы «Космос-2519» отделился малый космический аппарат.

В Космическом командовании уверены, что выведение нового «объекта» не соответствует заявленной миссии российской спутниковой системы. При этом 15 июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Дмитрий Песков осудил санкции США в отношении «Северного потока-2».

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