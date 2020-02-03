Визит госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию не может говорить о явном и сверхбыстром сближении двух стран. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник, 3 февраля.

«Мы не можем комментировать контакты наших партнеров с третьими странами. Наши отношения носят союзнический характер. Есть и проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются», — прокомментировал позицию Кремля Песков.

1 февраля Майк Помпео прилетел с рабочим визитом Белоруссию и встретился с президентом республики Александром Лукашенко.

В ходе этих переговоров Помпео, в частности, заявил, что США не ставят перед Минском выбор — сотрудничать им с Москвой или Вашингтоном. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы продавать нефть Белоруссии «в необходимых объемах», чтобы полностью обеспечить потребности республики. По словам госсекретаря, США хотят помочь Белоруссии «создать свое суверенное государство».

Кроме того, Помпео допустил, что в Белоруссии может появиться посол США. Своего представителя у американских властей в этой стране не было больше 10 лет.