Возможность отмены парада Победы в Москве из-за коронавируса на данный момент не рассматривается. Об этом 12 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подготовка продолжается. Следим за ситуацией», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

12 марта стало известно, что в России за последние сутки было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов — в Москве, двое — в Подмосковье. Среди заболевших — ребенок, у него нет симптомов, он носитель вируса.