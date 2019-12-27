Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трату 1,5 млрд рублей на новогоднее оформление Москвы пропорциональной доходам столицы.

Москва хорошо зарабатывает благодаря успешной политике по развитию малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, строительного сектора, экономики в целом, отметил Песков. При этом она должна была бы потерять в прибыли после ухода из города крупных налогоплательщиков, но, наоборот, увеличила доходы.

«Поэтому в пропорциях город, субъект, очень много зарабатывает, субъект действительно богатый», — отметил он.

В этом году праздничное оформление центра Москвы посвятили космической теме. Для украшения площадок использовали более 130 км светодиодных гирлянд, 100 км бус, 150 тыс. игрушек и декоративных элементов. На улицах и площадях появится около 100 инсталляций о космосе, рассказали в столичной мэрии.

У Тверской площади заработает аттракцион-карусель под названием «Космический полет». Здесь установят металлический каркас в форме полусферы. Главными цветами в оформлении станут синий, малиновый, голубой, фиолетовый и серебряный.