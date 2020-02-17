Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.

Песков рассказал, что посмотрел этот фильм и считает его хорошим. Отвечая на вопрос, ознакомились ли с этим фильмом в Кремле, он предположил, что наверняка кто-то смотрел в «личном качестве».

«В данном случае главное, что с ним ознакомились в профильном ведомстве. В личном качестве наверняка кто-то в администрации смотрел. Фильм действительно заслуживает внимания», — сказал Песков.

Фильм Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» был опубликован на его YouTube-канале 11 февраля. За пять дней ролик набрал более 12,6 млн просмотров. 14 февраля замминистра здравоохранения Олег Салагай написал в Telegram-канале, что работа Дудя повышает уровень информированности россиян о проблеме.

16 февраля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ведомство проведет проверку эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.