Не было никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в РФ есть абсолютно совершенная современная система обеспечения мониторинга радиационной безопасности. Учитывая, что никаких оповещений не было, то в Кремле не могут знать "источник этих сообщений специалистов из Нидерландов".

Так он отреагировал на утверждения СМИ о том, что в начале июня 2020 года органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии, а также Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы повышение концентраций радиоактивных изотопов.

Сообщалось, что они имеют так называемое реакторное происхождение. А еще отмечалось, что в Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов узнали, что эти изотопы якобы поступили со стороны России. Причиной произошедшего могла стать разгерметизация топливного элемента в реакторе АЭС.