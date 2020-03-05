Российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 5 марта.

«В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга 5 марта.

Он отметил, что президенту РФ Владимиру Путину докладывают о подобных инцидентах, глава государства получает доклады по линии спецслужб.

«Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут по закону», — добавил Песков.

Ранее 5 марта сигналы о «минировании» получили сразу три пассажирских самолета, лайнерам пришлось уйти на вынужденную посадку. Так, сообщения поступили о якобы взрывных устройствах на борту А320, вылетевшем из Москвы, Airbus А319, следовавшем из Санкт-Петербурга в Симферополь, и Sukhoi Superjet 100, выполнявшем рейс Москва–Сыктывкар.

Аналогичные инциденты произошли 3 марта с двумя лайнерами, летевшими из Владивостока в Москву и из Новосибирска в Москву.