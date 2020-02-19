Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение правительства о запрете на въезд в страну граждан Китая.

Он подчеркнул, что сейчас в России принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса.

«Это не вопрос Кремля. Это вопрос правительства. Вопросы давайте адресовывать туда. Можно констатировать лишь одно: принимаются все меры для того, чтобы предотвратить попадание и распространение коронавируса в нашей стране», — заявил Песков журналистам в среду, 19 февраля.

Ранее в среду МИД КНР прокомментировал введенные Россией ограничения на въезд жителей Китая.

18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, ограничивающее въезд граждан КНР в страну. Таким образом, с 20 февраля пропуск в страну будет ограничен для китайцев, приезжающих в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности. Приостанавливается прием документов, оформление и выдача трудовых приглашений.

При этом ограничение не коснется пассажиров из Китая, путешествующих транзитом.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 19 февраля количество погибших от инфекции только в Китае превысило 2 тыс., заражены более 74 тыс. человек.