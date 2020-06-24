Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг в комментарии «Ведомостям» сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск по окончании парада Победы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лукашенко покинул Москву сразу же после военного парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

По словам Пескова, президент Белоруссии присутствовал на торжественном приеме в честь гостей парада Победы в Кремле.

В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. В нем приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. Помимо российских, по Красной площади прошли бойцы Вооруженных сил Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.